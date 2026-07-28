Arno Musumeci incontra l’Autorità di bacino | Regione Toscana ha avuto 459 milioni ma non ha chiesto lo stato di ricostruzione

Notizia in breve

Il presidente della regione si è incontrato con l’Autorità di bacino per discutere dei fondi destinati alla gestione del rischio idrogeologico. La Regione ha ricevuto 459 milioni di euro, ma non ha richiesto lo stato di ricostruzione. Ha sottolineato che il territorio è molto fragile a causa della presenza dell’Arno e ha ricordato l’anniversario dell’alluvione del 1966 a Firenze.