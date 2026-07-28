Arno Musumeci incontra l’Autorità di bacino | Regione Toscana ha avuto 459 milioni ma non ha chiesto lo stato di ricostruzione
Il presidente della regione si è incontrato con l’Autorità di bacino per discutere dei fondi destinati alla gestione del rischio idrogeologico. La Regione ha ricevuto 459 milioni di euro, ma non ha richiesto lo stato di ricostruzione. Ha sottolineato che il territorio è molto fragile a causa della presenza dell’Arno e ha ricordato l’anniversario dell’alluvione del 1966 a Firenze.
- "La Toscana ha un territorio particolarmente fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico, perché attraversato da un'arteria come l'Arno, e quest'anno l'anniversario del 1966" dell'alluvione avvenuta a Firenze, "deve servire come momento di riflessione per fermarci sulla prevenzione strutturale e non strutturale. Toscana che dal 2023, da quando abbiamo registrato la prima alluvione con me ministro, ha ricevuto 459 milioni e 310mila in tre anni, con provvedimenti diversi" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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