Psicologo di base | servizio sperimentale prorogato fino al 31 dicembre

Da brindisireport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il servizio di psicologia di base sperimentale è stato prorogato fino al 31 dicembre. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali, ma si sottolinea che il prolungamento conferma l’efficacia del progetto e la sua capacità di rispondere a un bisogno diffuso nel territorio. La proroga mira a garantire continuità alle attività e a consolidare il servizio come parte integrante della sanità territoriale.

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“Si tratta di un risultato importante, che conferma l'efficacia del lavoro portato avanti con determinazione dalle colleghe e dai colleghi e il valore strategico del servizio per la sanità territoriale pugliese, capace di intercettare un bisogno reale e diffuso e di garantire risposte tempestive. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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