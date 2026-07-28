Le azioni di Mps e Banco Bpm sono salite rispettivamente dell'1,19% e dell'1,44%, mentre la Borsa ha reagito con cautela. I vertici delle due banche stanno lavorando per avviare una possibile fusione, nel tentativo di contrastare l’offerta di Intesa Sanpaolo, salita dello 0,92%. La trattativa tra le due istituzioni è in corso, con l’obiettivo di rispondere alla crescente pressione del mercato e alle mosse della concorrente.

Il risiko bancario continua a infiammare Piazza Affari, mentre per i vertici di Mps (+1,19%) e Banco Bpm (1,44%) è corsa contro il tempo per lanciare una possibile fusione che contrasti l’offerta di Intesa Sanpaolo (+0,92%). Nel dettaglio, Piazza Meda e Rocca Salimbeni starebbero lavorando a un’operazione alternativa all’opas presentata da Ca’ de Sass con il supporto di Unipol (-0,33%). Le ipotesi sul tavolo vedono Bpm muovere su Mps, o viceversa un’offerta dell’istituto senese sull’ex popolare milanese, anche se lo scenario più probabile appare la proposta di fusione tra le due banche, con la possibilità della convocazione dei rispettivi consigli di amministrazione straordinari entro la settimana prossima, in ogni caso prima di quelli ordinari convocati il 5 e 6 agosto per l’approvazione dei conti semestrali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mps e Bpm al lavoro sulla fusione. La risposta di Piazza Affari. I timori di Fossi, Pd: "Vedremo... "

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mps e Bpm al lavoro sulla fusione. Premio cash agli azionisti di Siena

Mps-Bpm, c’è l’idea fusione a cascataNel giorno successivo alla risposta di Mps sull'offerta di Intesa Sanpaolo, circolano numerose indiscrezioni sulle sale operative.

Temi più discussi: Mps e Bpm al lavoro sulla fusione. La risposta di Piazza Affari. I timori di Fossi, Pd: Vedremo...; Lo scambio: così Mps e Banco Bpm vogliono bloccare l'offerta di Intesa, il progetto di fusione svelato; Rilancio o cessioni: la strategia di Siena per fermare Intesa; Mps – Bpm preparano la nozze in azioni e cash con un dividendo straordinario per i soci di Siena. Sul tavolo la carta Generali.

Mps e Bpm al lavoro sulla fusione. La risposta di Piazza Affari. I timori di Fossi, Pd: Vedremo...Sia il titolo di Monte dei Paschi sia quello di Piazza Meda chiudono la giornata in positivo come anche Intesa. Il segretario regionale Dem: Tenuta territoriale e lavorativa a rischio. Intervengono ... lanazione.it

Mps e Banco Bpm accelerano sull’integrazione, i cda prima dei conti per stoppare l’offerta di Intesa: il risiko si scaldaIl progetto di combinazione tra Monte Paschi e Banco Bpm subisce un’accelerata. Ora anche i vertici di Piazza Meda sono al lavoro sulle nozze per cercare una quadra mentre il ceo della banca toscana, ... corriere.it