Mps-Bpm c’è l’idea fusione a cascata

Un fiume di indiscrezione fiocca nelle sale operative il giorno successivo alla risposta di Mps sull'offerta di Intesa Sanpaolo. La più clamorosa arriva dall'Adnkronos, secondo la quale sarebbe un piano di fusione a cascata il progetto a cui starebbero lavorando Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Mps, e Vittorio Grilli, presidente di Mediobanca, in risposta all'opas lanciata da Intesa Sanpaolo. La fusione coinvolgerebbe Mps, Banco Bpm e indirettamente Credit Agricole Italia. L'operazione allo studio avrebbe come ulteriore - e clamoroso - sviluppo l'apertura di un dossier di fusione tra Generali e Axa. Una cantiere che ha una sua... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Raccolta di idee MPS o ISP reddit

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