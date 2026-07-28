Mps e Bpm stanno procedendo con le trattative per una fusione. Intanto, gli azionisti di Siena riceveranno un premio in denaro contante. La strategia dei dirigenti prevede di offrire liquidità per contrastare l’offerta pubblica di acquisto proposta da un grande gruppo bancario. La discussione riguarda anche le modalità di pagamento e le condizioni dell’accordo, senza coinvolgere ancora ufficialmente le autorità di vigilanza. La fusione tra le due banche è in fase di sviluppo e si sta definendo nei dettagli.

Per fermare Carlo Messina non basta una fusione. Serve denaro contante. È attorno a questa convinzione che Luigi Lovaglio e Giuseppe Castagna stanno costruendo la controffensiva all’Opas di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi. L’idea che prende forma ai tavoli degli advisor è quella di un’aggregazione tra Mps e Banco Bpm accompagnata da una componente cash destinata agli azionisti senesi, così da rendere il progetto del terzo polo bancario italiano competitivo non solo sul piano industriale, ma anche su quello finanziario. L’obiettivo è convincere il mercato che la nascita di un nuovo campione nazionale possa offrire più valore dell’offerta di Ca’ de Sass, evitando al tempo stesso lo smembramento della banca più antica del mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Mps e Bpm al lavoro sulla fusione. Premio cash agli azionisti di Siena

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