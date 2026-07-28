Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, la Toscana protagonista con opere di grande impatto culturale L’83 esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia darà spazio, sia nella selezione ufficiale, che nelle sezioni collaterali, ai film di fiction, ai corti e ai documentari realizzati in Toscana o che hanno un legame con la regione. I film presenti al Lido quest’anno si sono avvalsi della collaborazione di Toscana Film Commission e del sostegno delle politiche della Regione Toscana sul cinema e l’audiovisivo, tra cui il supporto dato dalla struttura cineportuale Manifatture Digitali Cinema, per la realizzazione dei costumi, per lo svolgimento dei casting e come base logistica delle produzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, la Toscana protagonista con opere di grande impatto culturale. Quest’anno il film di chiusura sarà “Dio ride” di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando

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Rai - Spot ufficiale della Mostra Internazionale dArte Cinematografica di Venezia 2025

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