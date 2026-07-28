Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia la Toscana protagonista con opere di grande impatto culturale Quest’anno il film di chiusura sarà Dio ride di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando

Da ilgiornaleditalia.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, la Toscana protagonista con opere di grande impatto culturale L’83 esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia darà spazio, sia nella selezione ufficiale, che nelle sezioni collaterali, ai film di fiction, ai corti e ai documentari realizzati in Toscana o che hanno un legame con la regione. I film presenti al Lido quest’anno si sono avvalsi della collaborazione di Toscana Film Commission e del sostegno delle politiche della Regione Toscana sul cinema e l’audiovisivo, tra cui il supporto dato dalla struttura cineportuale Manifatture Digitali Cinema, per la realizzazione dei costumi, per lo svolgimento dei casting e come base logistica delle produzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

mostra internazionale d8217arte cinematografica di venezia la toscana protagonista con opere di grande impatto culturale quest8217anno il film di chiusura sar224 dio ride di giovanni veronesi con pierfrancesco favino e silvio orlando
© Ilgiornaleditalia.it - Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, la Toscana protagonista con opere di grande impatto culturale. Quest’anno il film di chiusura sarà “Dio ride” di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Rai - Spot ufficiale della Mostra Internazionale dArte Cinematografica di Venezia 2025

Video Rai - Spot ufficiale della Mostra Internazionale dArte Cinematografica di Venezia 2025

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Venezia 83: Dio ride di Giovanni Veronesi è il film di chiusura della Mostra

Leggi anche: Dio ride di Giovanni Veronesi sarà il film di chiusura a Venezia 83

Temi più discussi: Biennale Cinema 2026 | Abbonamenti per la 83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica; Il programma dell'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica; Mastercard main sponsor dell’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia; Mostra di Venezia: Moretti, De Angelis, Pallaoro, Strippoli e Bechis gli italiani in concorso.

83ª Mostra di Venezia, il cartellone: 5 italiani in gara, Hollywood, l’IA e il rock degli OasisI film sono gli hashtag del mondo contemporaneo. Sintetizza così, in maniera incisiva, il direttore artistico Alberto Barbera, svelando il programma dell’83ª edizione della Mostra internazionale d’a ... agensir.it

Presentata a Venezia la 83ma Mostra del CinemaIl programma è stato svelato dal direttore Alberto barbera. Saranno cinque le opere italiane in concorso al Lido dal 2 al 12 settembre ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web