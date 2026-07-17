Nel cast del film Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi. Secondo Barbera, direttore artistico, il film rappresenta un "certo cinema a lungo trascurato". Al cinema il 29 ottobre. Sarà una chiusura all'insegna del cinema italiano quella dell'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera. È stato infatti annunciato che il film di chiusura, presentato fuori Concorso in prima mondiale sabato 12 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, subito dopo la cerimonia di premiazione, sarà Dio ride, la nuova pellicola scritta e diretta da Giovanni Veronesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Venezia 83: Dio ride di Giovanni Veronesi è il film di chiusura della Mostra

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Dio ride (2026) | Clip Cammina sull'acqua

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