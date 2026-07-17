Dio ride di Giovanni Veronesi sarà il film di chiusura a Venezia 83

Dio ride, il nuovo e ambizioso lungometraggio scritto e diretto da Giovanni Veronesi (Manuale d’amore, I moschettieri del re), sarà il film di chiusura della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La pellicola verrà proiettata in anteprima assoluta nella serata finale della manifestazione, andando a completare una line-up festivaliera di altissimo profilo che, come noto, inaugurerà le sue proiezioni il 2 settembre con il debutto di Ink Danny Boyle. Visibilmente entusiasta il regista Giovanni Veronesi, che ha commentato a caldo la selezione con la sua solita ironia sul sito ufficiale della Biennale: “Venire invitati al Festival di Venezia col tuo film è una gioia simile a quando ritiri le analisi e non c’è nemmeno un asterisco. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Dio Rde di Giovanni Veronesi

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Venire invitati al Festival di Venezia col tuo film è una gioia simile a quando ritiri le analisi e non c’è nemmeno un asterisco. È tutto perfetto. (Giovanni Veronesi su Dio ride) Francesco Gheghi x.com

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