Morte di Fakir l’avvocato Anselmo | Abbiamo chiesto che non sia la polizia a indagare

Notizia in breve

Gli avvocati della famiglia di Abderrahim Fakir hanno richiesto che le indagini sulla sua morte non siano condotte dalla Polizia. La richiesta è stata presentata in una conferenza stampa, specificando la volontà di affidare gli accertamenti a un altro corpo investigativo. Fakir è deceduto in circostanze ancora da chiarire, e la famiglia desidera che siano i magistrati a condurre le verifiche.