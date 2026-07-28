Morte di Fakir l’avvocato Anselmo | Abbiamo chiesto che non sia la polizia a indagare
Gli avvocati della famiglia di Abderrahim Fakir hanno richiesto che le indagini sulla sua morte non siano condotte dalla Polizia. La richiesta è stata presentata in una conferenza stampa, specificando la volontà di affidare gli accertamenti a un altro corpo investigativo. Fakir è deceduto in circostanze ancora da chiarire, e la famiglia desidera che siano i magistrati a condurre le verifiche.
Bologna, 28 luglio 2026 – "Abbiamo chiesto che gli accertamenti sulla morte di Abderrahim Fakir siano affidati a un altro corpo investigativo" diverso dalla Polizia. Queste le parole di Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Fakir, riportate nero su bianco su un lungo post pubblicato questa mattina. Il presupposto alla base della richiesta, fa sapere il legale, è che "la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 15 gennaio 2025 ha ribadito un principio fondamentale: quando appartenenti alle Istituzioni o alle Forze dell'ordine sono coinvolti nei fatti oggetto di accertamento, le indagini devono essere condotte da autorità realmente indipendenti, prive di legami gerarchici o operativi con gli agenti interessati ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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