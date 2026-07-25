Abderrahim Fakir e la chiazza rossa sotto la testa le nuove immagini dopo la morte L’avvocato Anselmo | Perché c’era sangue nei polmoni

Un nuovo video mostra i momenti successivi alla morte di un uomo di 42 anni durante un fermo di polizia in un quartiere di Bologna. Le immagini evidenziano una chiazza rossa sotto la testa e sangue nei polmoni, secondo quanto riferito dall’avvocato. La scena è stata ripresa subito dopo l’evento e documenta le condizioni dell’uomo prima della morte. Le autorità stanno esaminando le immagini per chiarire quanto accaduto.

Un nuovo filmato ricostruisce i minuti successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini, racconta l’Ansa, riprendono un’agente della scientifica nel momento in cui scopre il cadavere, ancora avvolto in un lenzuolo e con le caviglie legate. L’uomo è disteso supino, la bocca spalancata, e sotto la testa si nota una lunga chiazza di sangue, presente anche sul volto. Le accuse dell’avvocato Anselmo sull’autopsia. A commentare il video è Fabio Anselmo, legale della famiglia di Fakir, che parlando con l’Ansa solleva dubbi sulla quantità di sangue trovata nei polmoni: «E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L’ha inalato perché l’hanno battuto. 🔗 Leggi su Open.online

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