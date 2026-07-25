Un video mostra gli attimi immediatamente successivi alla morte di un uomo di 42 anni durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nel filmato si vede l’uomo legato e sanguinante. L’avvocato difensore ha dichiarato che i test tossicologici sono inattendibili e che la cocaina non può aver causato tutta questa violenza.

Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell’uomo avvolto in un lenzuolo e con ancora le caviglie legate. Il corpo di Fakir è supino con la bocca aperta. Sotto la testa c'è una lunga chiazza di sangue. Sangue è presente anche sul volto. «E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L’ha inalato perché l’hanno battuto. Non è sangue esterno. Cosa c'entra la cocaina?». Così Fabio Anselmo, avvocato che difende i familiari di Abderrahim Fakir, commenta all’ANSA un nuovo video in cui si vede il corpo del 42enne, morto, e una copiosa pozza di sangue che parte da sotto la testa e sul volto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Morte al Pilastro, il video di Fakir legato e nel sangue. L'avvocato Anselmo: "Test tossicologici inattendibili. La cocaina non provoca tutto questo"

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