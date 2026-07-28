Le indagini sulla morte di due donne avvelenate con ricina a Pietracatella proseguono. Gli inquirenti ritengono di aver identificato l’autore o gli autori dell’omicidio, che si pensa vivano nel paese. Non sono stati forniti dettagli sull’identità, né sui motivi del gesto. Le due vittime sono state trovate morte in circostanze ancora da chiarire, e le autorità continuano a lavorare per fare luce sul caso.

Proseguono le indagini sul caso delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella. Gli investigatori sarebbero convinti di conoscere l’identità dell’assassino, o degli assassini, di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Killer che vivrebbero nel piccolo paese molisano: a suggerire questa ipotesi anche l’accentuata presenza negli ultimi giorni di poliziotti in borghese segnalati a Pietracatella. Morte avvelenate con la ricina, i killer vivrebbero a Pietracatella Le indagini sull'omicidio di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita Il sopralluogo degli specialisti tedeschi Morte avvelenate con la ricina, i killer vivrebbero a Pietracatella Sembra vicino a una svolta il giallo dell’omicidio di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15, madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella durante le feste di Natale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, gli inquirenti pensano che i killer vivano nel paesino

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PIETRACATELLA, GLI INQUIRENTI STANNO STRINGENDO IL CERCHIO

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