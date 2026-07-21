Le autorità sospettano di aver individuato il nome del presunto killer coinvolto nell’avvelenamento con ricina a Pietracatella, dove sono morte due donne. Agenti in borghese si muovono nel paese per seguire i movimenti di una persona ritenuta responsabile. La polizia sta approfondendo le indagini e monitorando attentamente i movimenti di eventuali sospetti, senza fornire ulteriori dettagli pubblici.

Agenti in borghese si aggirerebbero per le strade di Pietracatella per monitorare i movimenti nel piccolo paese molisano, forse anche osservare le mosse del presunto assassino di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Si tratterebbe di uno degli effetti degli ultimi sviluppi del duplice omicidio di madre e figlia, avvelenate con la ricina durante le feste di Natale, che potrebbero portare presto a una svolta. Il presunto killer a Pietracatella A riportare le ultime novità sulla vicenda è la trasmissione di Dario Maltese Morning News, secondo cui gli inquirenti avrebbero già ipotesi concrete sull’identità del killer, o degli assassini, e che l’autore del duplice delitto abiterebbe a Pietracatella. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, inquirenti sarebbero convinti di conoscere il nome del killer

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