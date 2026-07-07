Gli inquirenti vogliono ascoltare di nuovo don Stefano Fracassi nel caso di madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella. La richiesta arriva mentre si approfondiscono i rapporti tra la famiglia Di Vita e il prete. Non ci sono ancora dettagli sulle ragioni dell’audizione né su eventuali coinvolgimenti diretti. Il sacerdote potrebbe conoscere aspetti nascosti delle due donne, ma non ci sono conferme ufficiali.

Emergono novità sul caso di madre e figlia morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Secondo le ultime indiscrezioni, gli inquirenti vorrebbero risentire don Stefano Fracassi per andare a fondo dei rapporti interni alla famiglia Di Vita con l’ipotesi che il prete potrebbe essere stato al corrente di alcuni segreti di Antonella e Sarah. Morte avvelenate con la ricina, le ultime Svolta in vista: riascoltato don Stefano Fracassi L'ultima serata a Pietracatella Morte avvelenate con la ricina, le ultime Secondo quanto riportato da Morning News, sarebbero ore calde per quanto riguarda il caso di Pietracatella dove lo scorso dicembre sono morte avvelenate dalla ricina una madre, Antonella Di Ielsi, e sua figlia, Sarah. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Ricina.

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, gli inquirenti vogliono risentire don Stefano Fracassi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Madre e figlia avvelenate con la ricina: sentita ancora una volta in Questura la cugina

Notizie e thread social correlati

Per tre ore don Stefano Fracassi ha risposto alle domande degli investigatori: Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: interrogato parroco di Pietracatella, raccolse le ultime confidenze di Antonella Di IelsiPer tre ore, il parroco di Pietracatella è stato interrogato dagli investigatori in relazione alla morte di Antonella Di Ielsi e della madre,...

Pietracatella, il cerchio si stringe: sospetti su 4 o 5 persone per la morte di madre e figlia avvelenate con la ricina. Chi c’è nel mirino degli inquirentiA Pietracatella, le indagini sulla morte di madre e figlia avvelenate con ricina si concentrano su un gruppo di quattro o cinque individui.

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, gli inquirenti vogliono risentire don Stefano FracassiNovità sulla vicenda di mamma e figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella: don Stefano Fracassi verrà riascoltato dagli inquirenti ... virgilio.it

Morte avvelenate con la ricina, un segreto tra le possibili cause del duplice delitto. Convocato il parrocoA Morning News martedì 7 luglio 2026 spazio agli aggiornamenti sulle morti avvelenate con la ricina, gli inquirenti vogliono sentire il parroco del paese ... libero.it