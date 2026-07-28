Un operaio di 36 anni è rimasto ferito durante un incidente sul lavoro a Mortara, in provincia di Pavia. Mentre lavorava su un nastro trasportatore, un pannello di truciolato gli ha schiacciato la mano. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. L’incidente si è verificato nella mattinata di martedì 28 luglio. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e i responsabili della sicurezza sul lavoro.

Mortara (Pavia), 28 luglio 2026 - Stava lavorando a un nastro trasportatore quando un pannello di truciolato gli ha schiacciato la mano. Un operaio di 36 anni è rimasto infortunato sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 28 luglio. I soccorsi sanitari di Areu sono stati chiamati poco prima delle 9 e sono intervenuti con l'ambulanza della Croce Rossa in uno stabilimento per la lavorazione di legno che si trova in via Leonardo da Vinci a Mortara. L’allarme. L'allarme è stato tempestivamente lanciato dalla stessa ditta, con i colleghi del ferito che hanno attivato subito le procedure previste in simili casi. L'operaio infortunato non aveva comunque perso conoscenza e non è stato quindi necessario l'intervento anche del medico rianimatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mortara, infortunio sul lavoro: operaio 36enne portato in ospedale

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