Infortunio sul lavoro a Fossacesia | operaio ferito al braccio

Un operaio di 35 anni è rimasto ferito ieri, 13 maggio 2026, mentre lavorava in un'azienda di Fossacesia che si occupa di subfornitura meccanica nel settore automotive. L'incidente si è verificato all'interno dello stabilimento, dove l'uomo ha riportato una ferita al braccio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato l'operaio in ospedale per le cure del caso. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo informazioni sulla dinamica dell'incidente.

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