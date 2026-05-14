Infortunio sul lavoro a Fossacesia | operaio ferito al braccio

Da chietitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 35 anni è rimasto ferito ieri, 13 maggio 2026, mentre lavorava in un'azienda di Fossacesia che si occupa di subfornitura meccanica nel settore automotive. L'incidente si è verificato all'interno dello stabilimento, dove l'uomo ha riportato una ferita al braccio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato l'operaio in ospedale per le cure del caso. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo informazioni sulla dinamica dell'incidente.

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Un operaio di 35 anni è rimasto ferito ieri, 13 maggio 2026, mentre era a lavoro in un'azienda di Fossacesia specializzata nella subfornitura meccanica nel settore automotive.L'infortunio sul lavoro è avvenuto intorno alle 17. Il dipendente 35enne, residente a Fossacesia, è rimasto seriamente.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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