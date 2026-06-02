Infortunio sul lavoro | cede il terreno travolto un operaio
Un operaio è rimasto ferito dopo che il terreno su cui lavorava è improvvisamente franata, travolgendolo. L’incidente si è verificato in un cantiere edile, provocando un infortunio grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della frana né sulle condizioni di salute dell’operaio. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.
Grave infortunio in un cantiere edile: un operaio viene travolto dal terreno che improvvisamente frana. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 1 giugno, a Lissone, all’interno di un cantiere edile di via San Michele del Carso.Da quanto fino ad ora ricostruito si sarebbe verificato un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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