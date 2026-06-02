Infortunio sul lavoro | cede il terreno travolto un operaio

Notizia in breve

Un operaio è rimasto ferito dopo che il terreno su cui lavorava è improvvisamente franata, travolgendolo. L’incidente si è verificato in un cantiere edile, provocando un infortunio grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della frana né sulle condizioni di salute dell’operaio. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.