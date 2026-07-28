Morìa di pesci in valle interpellanza al sindaco

Notizia in breve

Decine di pesci sono morti nell'oasi di Vallesanta, uno dei principali ambienti naturali della zona. La moria è stata segnalata da residenti e visitatori, che hanno notato numerosi corpi galleggiare sulla superficie dell’acqua. La situazione ha portato a un’interpellanza rivolta al sindaco, per chiarire le cause e le eventuali responsabilità. L’area rappresenta un punto di interesse ambientale e turistico, ed è al centro di attenzione pubblica per la gravità dell’accaduto.