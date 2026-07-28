Morìa di pesci in valle interpellanza al sindaco

Da ilrestodelcarlino.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Decine di pesci sono morti nell'oasi di Vallesanta, uno dei principali ambienti naturali della zona. La moria è stata segnalata da residenti e visitatori, che hanno notato numerosi corpi galleggiare sulla superficie dell’acqua. La situazione ha portato a un’interpellanza rivolta al sindaco, per chiarire le cause e le eventuali responsabilità. L’area rappresenta un punto di interesse ambientale e turistico, ed è al centro di attenzione pubblica per la gravità dell’accaduto.

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Lo stato delle cose relativo all’oasi di Vallesanta: uno dei panorami naturalistici più suggestivi e di spessore del territorio comunale, di importante valenza ambientale e turistica. Questo il motivo ispiratore di una interpellanza consigliare avanzata da Nicola Fanini (nella foto) di Fratelli d’Italia. Il quale ha chiesto lumi al sindaco Andrea Baldini e alla sua giunta in merito agli interventi di manutenzione previsti, oltre che sui progetti di tutela dalla fauna ittica presente nei laghetti: argomento questo che fa seguito ad una recente morìa di pesci. Nell’odg anche la pulizia degli invasi di tale zona umida; lo sfalcio della folta... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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