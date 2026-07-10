Il mare della Sacca a Goro ha raggiunto una temperatura di 32 gradi, provocando una riduzione dell'ossigeno nell'acqua. Questo ha causato la morte di cozze, vongole e pesci presenti nella zona. I pescatori stanno raccogliendo grandi quantità di alghe con le draghe, mentre il mare appare calmo e riflettente sotto il sole. La situazione ha portato a un calo delle attività di pesca e a una presenza massiccia di alghe sulla superficie.

Ferrara, 10 luglio 2026 – Il mare della Sacca, a Goro, sembra uno specchio. Riflette il sole, acceca. I pescatori – gli occhi come fessure – con le draghe tirano a bordo alghe e ancora alghe. Una montagna verde che, in quella pentola che ribolle per le alte temperature, soffoca le vongole. Massimo Genari, direttore generale del Copego, consorzio che conta oltre 600 pescatori, è preoccupato. “La situazione è critica, molto. Tanto caldo e troppo presto. Poi quella marea di alghe”. Che come una coperta toglie ossigeno, uccide. A rischio le vongole, le cozze. La moria ha colpito, ormai avviene ogni anno, anche i cannolicchi, una distesa di gusci sulle spiagge, a Porto Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caldo e alghe divorano ossigeno: moria di cozze, vongole e pesci nel mare a 32 gradi

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