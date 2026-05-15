Un episodio di morìa di pesci si è verificato in un corso d’acqua pubblico, dove la morte di numerosi pesci è stata confermata dall’Arpat come causata da asfissia. La Polizia Provinciale aveva segnalato la situazione, portando alla richiesta di intervento. La Protezione civile ha coinvolto l’agenzia ambientale per analizzare le cause e monitorare la situazione. In seguito a questa vicenda, si è suggerita una migliore pianificazione delle attività future per prevenire simili eventi.

Lucca, 15 maggio 2026 – Non si arresta la morìa di pesci nel pubblico condotto. Sul caso, segnalato dalla Polizia Provinciale, la Protezione civile ha attivato l’Arpat. Il tratto monitorato è quello lungo via dell’Acquacalda incrocio con Via Massagli a San Pietro a Vico. Ma il triste “panorama“ ovviamente non cambia se ci si avvicina alla città. “I responsabili di tutto ciò dovrebbero essere multati – come sottolineato alcuni residenti di San Marco, i primi a segnalare la situazione – Non è la prima volta che succede, purtroppo. Ma quest’anno è peggio”. E l’ Arpat ha verificato la strage, con connessi miasmi dovuti agli animali in decomposizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morìa di pesci, Arpat conferma l’asfissia. “In futuro serve una migliore programmazione dei lavori”

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