A Montevarchi, un kebab è stato chiuso per quindici giorni su disposizione del Questore di Arezzo. La sospensione dell’attività è stata decisa dopo controlli e verifiche sui precedenti del locale. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle motivazioni che hanno portato alla chiusura, né sui risultati delle ispezioni. La decisione riguarda esclusivamente il periodo di interdizione, senza indicazioni su eventuali sanzioni o ulteriori provvedimenti.

A Montevarchi il kebab si prende una pausa forzata di quindici giorni. Non per ferie, ristrutturazione o improvvisa conversione alla ribollita, ma per disposizione del Questore di Arezzo Cristiano Tatarelli. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, riguarda un esercizio del centro storico che somministra kebab e altri cibi etnici. Secondo quanto riferito dalla Questura, il locale sarebbe diventato nel tempo un abituale punto di ritrovo per persone con precedenti penali. Una clientela talmente affezionata da attirare, oltre agli avventori, anche numerosi accessi e sopralluoghi delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Montevarchi, kebab chiuso per 15 giorni: nel menù anche tensioni, controlli e precedenti

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