Nella notte tra il 10 e l’11 giugno, un uomo ha avuto una crisi di rabbia davanti a una pattuglia di polizia, con urla e atteggiamenti violenti. Nei giorni precedenti, nel centro storico si erano verificati episodi di tensione e minacce tra alcune persone. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo è stato denunciato per comportamenti aggressivi. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate.

Tarantini Time Quotidiano L’episodio più recente si è verificato nella notte tra il 10 e l’11 giugno. Gli investigatori stanno ricostruendo una serie di fatti avvenuti nei giorni scorsi nei pressi di un’attività commerciale di Grottaglie. Una denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale è scattata nei confronti di un uomo protagonista, nella notte tra il 10 e l’11 giugno, di un episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a Grottaglie. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe assunto un comportamento particolarmente agitato anche alla presenza degli agenti intervenuti per gestire la situazione. Durante le fasi dell’intervento avrebbe opposto resistenza e provocato il danneggiamento di un’autovettura parcheggiata in zona. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Va in escandescenze davanti ai poliziotti e viene denunciato: nei giorni precedenti tensioni e minacce nel centro storico

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