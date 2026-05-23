Durante i controlli straordinari condotti dalla polizia a Firenze, sono stati emessi tre fogli di via e chiuso un locale per 15 giorni. Le operazioni, mirate a prevenire reati predatori, spaccio di droga e a rintracciare cittadini stranieri irregolari, hanno portato a queste misure. Le verifiche sono state svolte nel capoluogo toscano come parte di un'intensificazione delle attività di controllo sul territorio.

FIRENZE – Prosegue l’intensificazione dei controlli straordinari del territorio nel capoluogo toscano predisposti dalla Questura per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. I servizi straordinari sono stati svolti alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e nelle aree limitrofe, nella zona di Novoli, ai Giardini delle Medaglie d’Oro e nell’area di Porta al Prato. Un impiego straordinario che ha visto la partecipazione di personale della questura e dei commissariati di zona, di unità cinofile, di equipaggi del Rpr Toscana e di personale della Squadra Mobile fiorentina e della squadra investigativa della polizia amministrativa e sociale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tre fogli di via e un locale chiuso per 15 giorni nel bilancio dei controlli straordinari della polizia di Firenze

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