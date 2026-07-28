Durante la riunione del Consiglio, è stato riferito che il delegato comunale era assente durante la commissione su via Guelfa 81. La discussione si è concentrata sulla vicenda Montedomini, con tensioni tra i consiglieri e il pubblico presente. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita sull’assenza del rappresentante comunale. La seduta si è svolta con un clima teso e nervoso, senza ulteriori sviluppi pubblici sulla questione.

FIRENZE L’aria nel Salone dei Duecento è stata pesante per tutto il pomeriggio di ieri. Il caso Montedomini continua ad agitare Palazzo Vecchio e, oltre all’offensiva delle opposizioni, iniziano a emergere segnali di irritazione anche tra alcuni consiglieri della maggioranza, insofferenti per una vicenda che da giorni monopolizza il dibattito politico e che continua ad aggiungere nuovi tasselli. A riaccendere la discussione è stata la ricostruzione fornita dall’assessore al Welfare Nicola Paulesu. Rispondendo alle interrogazioni, ha spiegato che nel 2025 la commissione immobili di Montedomini si è riunita sei volte ma, quando è stata affrontata la questione dell’immobile di via Guelfa 81, destinato agli affitti brevi (come riportato nella convocazione), "il membro nominato dal Comune non era presente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montedomini accende il Consiglio: "Nella Commissione su via Guelfa 81 il delegato comunale era assente"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il presidente di Montedomini: «Il caso di via Guelfa 81? Valuteremo con un avvocato cosa fare. Il problema sono i 39 immobili vuoti, chiedo alla sindaca di definire insieme una soluzione»Il presidente di Montedomini ha annunciato che valuterà con un avvocato le azioni da intraprendere riguardo alla proprietà di via Guelfa 81.

Montedomini, non solo via Guelfa: "Ci sono bnb in altri sei immobili". Ora verifiche su tutti i contrattiLe autorità stanno verificando tutti i contratti di affitto di undici abitazioni a Montedomini, precedentemente concesse a privati e ora usate come...

Temi più discussi: Montedomini accende il Consiglio: Nella Commissione su via Guelfa 81 il delegato comunale era assente; Montedomini, il caso diventa politico: opposizioni all'attacco, il Pd difende Funaro; Montedomini, Bambagioni: Frittelli venga in Commissione, non può sottrarsi al controllo.

Montedomini accende il Consiglio: Nella Commissione su via Guelfa 81 il delegato comunale era assenteLa comunicazione dell’assessore Paulesu in aula, che aggiunge: Sui contratti del passato si può fare poco. Per il Cin ’abusivo’, Palazzo Vecchio valuterà, in caso di denuncia, se costituirsi parte c ... lanazione.it

Montedomini, nuovi affitti brevi. La Commissione e il via libera. Ecco chi sceglie gli inquiliniAltre verifiche in corso anche sui contratti di via Vacchereccia, via Faenza e via dell’Albero. Così funziona l’iter per l’assegnazione: nel gruppo tecnico anche un membro del Comune. . lanazione.it