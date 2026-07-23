Il presidente di Montedomini ha annunciato che valuterà con un avvocato le azioni da intraprendere riguardo alla proprietà di via Guelfa 81. Ha sottolineato che il problema principale sono i 39 immobili vuoti e in condizioni deteriorate. Domani chiederà un incontro con la sindaca per discutere una soluzione politica e proteggere il patrimonio immobiliare dell’ente.

«Il problema di Montedomini sono i 39 immobili vuoti e che cadono a pezzi. Per questo domani chiederò un incontro alla sindaca per definire una soluzione politica su questo pezzo di patrimonio e tenere fede alle linee che la città si è data». Così il presidente dell’Asp Montedomini Maurizio Frittelli nella conferenza stampa di giovedì 23 luglio annuncia una svolta nella gestione del patrimonio dell’ente. Una decisione che, anche se non direttamente, arriva in risposta alle polemiche sugli immobili dati in gestione per affitti brevi turistici. «Gli affitti brevi non sono una situazione enorme da smantellare. Sono 11 immobili cioè il 5% del nostro patrimonio che è di 232 unità immobiliari. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Il presidente di Montedomini: «Il caso di via Guelfa 81? Valuteremo con un avvocato cosa fare. Il problema sono i 39 immobili vuoti, chiedo alla sindaca di definire insieme una soluzione»

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Temi più discussi: Chi comanda Montedomini: da Paccosi a Frittelli, quei nomi che ritornano; Firenze, affitti brevi in una proprietà pubblica: il caso Montedomini scuote il Comune; Frittelli: Via Guelfa è un'eredità del passato, ora controlleremo tutto il patrimonio di Montedomini; Caso Montedomini, la denuncia: Palazzo Vecchio sapeva degli affitti turistici.

Montedomini. In questo servizio del TG3 colpisce che fonti interne confermino la nostra lettura. La politica o si assume le sue responsabilità o è inutile. Il caso specifico fa parte di un sistema che si estende a tanti altri enti. Il turistico ricettivo è usato per fare cas x.com

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