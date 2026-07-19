Le autorità stanno verificando tutti i contratti di affitto di undici abitazioni a Montedomini, precedentemente concesse a privati e ora usate come B&B. Oltre a via Guelfa, ci sarebbero altri sei immobili coinvolti. Le verifiche riguardano eventuali irregolarità nelle locazioni e nelle autorizzazioni. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sanzioni o procedimenti in corso. Le indagini continuano per accertare la regolarità di tutte le assegnazioni.

di Antonio Passanese FIRENZE Le undici abitazioni di Montedomini concesse a privati e poi trasformate in alloggi per affitti brevi potrebbero essere soltanto la prima parte di un caso molto più ampio. Le verifiche avviate dall’Asp sul proprio patrimonio immobiliare avrebbero infatti fatto emergere "altri sei immobili del centro storico" che, fino al 2023, prima cioè dell’inasprimento del regolamento comunale sulle locazioni turistiche, sarebbero stati affidati a privati o società per poi essere "destinati al mercato delle case vacanza". A confermare che la vicenda non si esaurisce con gli appartamenti di via Guelfa è il presidente di Montedomini Maurizio Frittelli, che ha chiesto agli uffici un quadro completo della situazione in vista del Consiglio di amministrazione straordinario convocato per mercoledì 29 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montedomini, non solo via Guelfa: "Ci sono bnb in altri sei immobili". Ora verifiche su tutti i contratti

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