Alle ore 15:00 si sono svolte le finali di fioretto maschile e spada femminile ai Mondiali di scherma a Hong Kong. Le squadre italiane hanno conquistato entrambe il pass per la finale d’oro. La finale di fioretto maschile è terminata con la vittoria dell’Italia, mentre quella di spada femminile ha visto le azzurre prevalere contro le avversarie. La giornata ha visto dunque il successo delle squadre italiane in entrambe le specialità.

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Oggi si è svolta una giornata emozionante ai Mondiali di scherma di Hong Kong, con le squadre azzurre impegnate in due finali per l’oro. I fiorettisti maschili e le spadiste femminili hanno entrambi raggiunto l’ultimo atto della competizione, promettendo spettacolo e adrenalina. Fioretto Maschile: Gli Azzurri in Finale per l’Oro. La squadra di fioretto maschile ha mostrato prestazioni straordinarie, assicurandosi un posto nella finale iridata. Il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, sotto la guida del ct Simone Vanni, ha iniziato il suo cammino direttamente dai sedicesimi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Mondiali di scherma: fioretto maschile e spada femminile azzurre in finale d’oro a Hong Kong.

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