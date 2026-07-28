Ai Mondiali di Hong Kong, l’Italia ha raggiunto le semifinali nel fioretto maschile e nella spada femminile. La giornata di ieri ha visto anche una doppietta nel fioretto femminile, con Martina Favaretto che ha conquistato l’oro e Arianna Errigo l’argento. Le gare a squadre sono iniziate con successo per gli atleti italiani, che continuano a competere per le medaglie nelle diverse specialità.

Con l'inizio delle gare a squadre, ai Mondiali di Hong Kong la musica non cambia: l'Italia è sempre protagonista dopo la giornata di ieri con la doppietta nel fioretto con Martina Favaretto oro e Arianna Errigo argento. Finora gli azzurri hanno conquistato un oro e 4 argenti. Iniziamo dai maschi, in pedana nel fioretto: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini dopo aver battuto la Malesia per 45-15, il Brasile per 45-20 e l'Egitto per 45-28 sono attesi alle 9.30 in semifinale dal Giappone. Nella spada femminile, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio hanno regolato nell'ordine Australia (40-14), Svizzera (29-27) e Hong Kong (45-24). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mondiali di Hong Kong: Italia in semifinale nel fioretto maschile e nella spada femminile

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