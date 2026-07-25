Ai Mondiali di Hong Kong, l’Italia ottiene due medaglie d’argento nel fioretto e nella spada. La prima medaglia arriva nel fioretto maschile con un atleta che si ferma in finale, mentre la seconda è nel settore della spada maschile, sempre in finale. La competizione si svolge all’Asia-World Arena e rappresenta la prima medaglia italiana ai Mondiali 2026. Nessun dettaglio sui nomi dei medagliati o sui risultati delle altre gare.

Medaglie d’Argento per l’Italscherma ai Mondiali di Hong Kong. HONG KONG (CINA) – L’Italscherma conquista la sua prima medaglia ai Mondiali 2026, tenutisi all’Asia-World Arena di Hong Kong. In questa competizione di prestigio, Filippo Macchi, giovane toscano di 24 anni e atleta delle Fiamme Oro, ha ottenuto una straordinaria medaglia d’argento nel fioretto individuale. La finale lo ha visto protagonista contro il ceco Alexander Choupenitch, che ha messo in luce le sue abilità vincendo il titolo mondiale con un punteggio di 15-2. Filippo Macchi ha dimostrato grande determinazione e talento durante tutto il torneo, ma nella finale non è riuscito a contenere l’avanzata del suo avversario, che ha espresso un’efficace strategia di attacco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Mondiali di Scherma a Hong Kong: argento per Macchi nel fioretto e Rizzi nella spada.

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