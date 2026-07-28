Il consiglio comunale si è diviso sulla questione delle molestie all’università. L’interrogazione presentata dal centrodestra non ha portato a un percorso condiviso tra le forze politiche, né ha superato le differenze ideologiche. La discussione si è conclusa senza accordi o proposte concrete, lasciando in sospeso la ricerca di soluzioni comuni. La questione rimane aperta e senza un indirizzo univoco tra i membri dell’assemblea.

Chi si aspettava che l’interrogazione del centrodestra sul caso molestie in UniBs potesse essere l’occasione per iniziare a costruire un percorso collettivo, come auspicato da Gazebo Viola, che non riguardi solo l’ateneo e vada al di là dei colori politici, ha dovuto archiviare le aspettative. Durante il Consiglio comunale, temporaneamente trasferito in Broletto, si è evidenziata soprattutto la distanza tra le due parti politiche. L’assessora alle Pari opportunità Anna Frattini ha ricordato che il Governo ostacola l’educazione all’affettività nelle scuole e ha ricordato ai consiglieri di opposizione la scarsa partecipazione alla Commissione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Molestie all’Università degli Studi. Il Consiglio comunale si divide

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