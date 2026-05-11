Ivan Zazzaroni all’Università degli Studi di Salerno
All'università di Salerno si è tenuto un incontro con Ivan Zazzaroni, che ha affrontato i temi legati al sistema calcio, concentrandosi sui problemi strutturali, sulla comunicazione sportiva e sulle difficoltà del giornalismo digitale. Durante l'evento sono state analizzate le dinamiche attuali del calcio e le trasformazioni nel modo di comunicare dello sport nel mondo digitale. L'intervento ha coinvolto studenti e docenti interessati alle questioni del settore sportivo e dell'informazione.
Analisi del sistema calcio tra crisi strutturale, comunicazione sportiva e sfide del giornalismo digitale. Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 15:30, l’ Università degli Studi di Salerno ospiterà il seminario specialistico dal titolo “ Il calcio italiano e la sua crisi profonda: come uscirne?”. Protagonista del dell’incontro sarà il giornalista, conduttore televisivo, commentatore sportivo e scrittore Ivan Zazzaroni, dal 2018 Direttore del Corriere dello Sport – Stadio, quotidiano punto di riferimento dell’informazione sportiva in Italia. Una passione per lo sport nata fin da bambino. L’iniziativa è promossa dalla cattedra di Diritto dello Sport del corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Giuridiche, in collaborazione con il Laboratorio In.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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