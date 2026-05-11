Ivan Zazzaroni all’Università degli Studi di Salerno

All'università di Salerno si è tenuto un incontro con Ivan Zazzaroni, che ha affrontato i temi legati al sistema calcio, concentrandosi sui problemi strutturali, sulla comunicazione sportiva e sulle difficoltà del giornalismo digitale. Durante l'evento sono state analizzate le dinamiche attuali del calcio e le trasformazioni nel modo di comunicare dello sport nel mondo digitale. L'intervento ha coinvolto studenti e docenti interessati alle questioni del settore sportivo e dell'informazione.

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