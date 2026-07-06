Università degli Studi del Sannio un' offerta ampia e multidisciplinare

L’Università degli Studi del Sannio offre numerosi corsi di studio per il nuovo anno accademico, tra cui Biologia, Scienze Statistiche, Ingegneria, Economia e Giurisprudenza. L’ateneo propone un’offerta formativa diversificata e multidisciplinare, con programmi che coprono vari ambiti di studio.

Dalla Biologia alle Scienze Statistiche, passando per Ingegneria, Economia, Giurisprudenza e numerose altre specializzazioni, lâ??UniversitÃ degli Studi del Sannio propone unâ??offerta formativa ampia e multidisciplinare per il nuovo anno accademico. A raccontarne le caratteristiche Ã¨ la rettrice Maria Moreno, intervistata in occasione dellâ??uscita della guida â??Universo UniversitÃ e Formazione 2026â?. Oltre a presentare le novitÃ dellâ??offerta formativa dellâ??UniversitÃ del Sannio, la rettrice rivolge anche un consiglio controcorrente alle future matricole, invitandole a "non seguire consigli che non si sentano propri" e a dare invece maggiore valore alle proprie passioni. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

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