La Camera ha votato sulle missioni internazionali, riaccendendo il dibattito su Ucraina e difesa. La discussione ha evidenziato una crescente distanza tra il Pd e il M5S sulla linea da seguire. La questione resta tra le priorità della politica estera italiana, con i due partiti che si confrontano su come affrontare le operazioni all’estero e il sostegno all’Ucraina. La decisione finale influenzerà le future azioni del governo in ambito internazionale.

Il voto della Camera sulle missioni internazionali riporta al centro del dibattito di Montecitorio uno dei principali dossier della politica estera e di difesa italiana. Se la maggioranza si è presentata compatta nel sostegno all’impianto proposto dal governo, le opposizioni hanno confermato differenze che vanno oltre il giudizio sulle singole operazioni. Le sette risoluzioni depositate, una dalla maggioranza e sei dalle opposizioni, raccontano visioni diverse sul sostegno all’Ucraina, sul rapporto con la Nato, sulla cooperazione con Libia e Tunisia e, più in generale, sul ruolo che l’Italia dovrebbe assumere nei principali teatri di crisi.... 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Missioni internazionali, tra Pd e M5S si allarga la distanza su Ucraina e difesa

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