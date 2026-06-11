Ucraina nell’UE | Meloni tra i dubbi del M5S e il sì del PD

Il governo italiano si confronta con posizioni diverse sul processo di adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Mentre il PD si mostra favorevole, il Movimento 5 Stelle esprime dubbi. La discussione si concentra su criteri tecnici che potrebbero rallentare o accelerare l’ingresso del paese ucraino nell’UE. La questione resta aperta e dipende dalle valutazioni sulle condizioni richieste per l’adesione e sulle decisioni politiche interne.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita modesta del PIL in Europa complica la sostenibilità economica dell’allargamento all’Ucraina. Fonte Eurostat? Il governo guidato da Giorgia Meloni affronterà il tema dell’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea durante il prossimo Consiglio europeo previsto per il 18 e 19 giugno. Mentre le risoluzioni dei partiti delineano traiettorie opposte, emerge un profondo disaccordo sulle modalità di gestione della candidatura di Kiev e sulle relazioni con la Russia. Il Movimento 5 Stelle punta sulla verifica rigorosa dei parametri tecnici, mentre il Partito Democratico spinge per un sostegno attivo e immediato alla prospettiva di integrazione del Paese est-europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ucraina, Meloni: «Stretto legame Ue-Usa, non sono competitor»

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