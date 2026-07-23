pd m5s divisioni su conflitto in ucraina e difesa ue duello per la leadership tra conte e schlein

Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono divisi su questioni legate al conflitto in Ucraina e alla difesa dell'Unione Europea. All’interno dei due schieramenti ci sono differenze di opinione che si riflettono anche nelle dinamiche interne, con tensioni tra i leader. Tra le immagini pubbliche di unità e i rapporti più freddi, le relazioni tra le figure di spicco restano caratterizzate da distanze evidenti, anche quando partecipano a eventi ufficiali.

In politica le foto di gruppo servono a nascondere le distanze, non a colmarle. Elly Schlein e Giuseppe Conte lo sanno bene: sorridono insieme nelle occasioni ufficiali, tra Bonelli e Fratoianni, e si ignorano in tutte le altre. Sull’Ucraina, però, il campo largo ha smesso di recitare la parte dell’unità: la distanza è diventata una faglia, e le faglie, si sa, possono produrre terremoti. Schlein in un’intervista al Foglio non usa mezzi termini: sostegno a Kiev «con tutti i mezzi necessari», l’invasione russa come «violazione del diritto internazionale». «Chiunque non riconosca in questa storia chi è l’aggredito e chi è l’aggressore — sottolinea la segretaria dem — sbaglia. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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