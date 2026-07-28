Milano sfruttavano ragazze straniere come prostitute nei centri benessere | arrestati

Da lapresse.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state arrestate persone che avrebbero sfruttato ragazze straniere come prostitute in centri benessere e case private. Le donne sarebbero state assunte come lavoratrici di enti no profit o onlus, ma in realtà venivano costrette a prostituirsi. Le indagini hanno accertato che le vittime erano reclutate all’estero e portate in Italia, dove venivano costrette a svolgere attività sessuali contro la loro volontà. Le autorità stanno proseguendo le verifiche sui centri coinvolti.

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Avrebbero sfruttato come prostitute ragazze straniere all’interno di “centri benessere” e “case private” assumendole come finte lavoratrici di onlus e no profit. Per questo motivo, 7 persone sono state arrestate su ordine della gip di Milano, Rossana Mongiardo, con accuse a vario titolo di associazione a delinquere,  sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, permanenza illegale sul territorio dello Stato  e  autoriciclaggio. L’ordinanza di custodia cautelare (5 in carcere e 2 ai domiciliari) è stata eseguita dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza con la collaborazione dei Commissariati di polizia Lambrate, Lorenteggio, Sempione, Porta Genova e la squadra mobile di Como. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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