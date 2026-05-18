Braccianti in condizioni di schiavitù moderna | 12 arrestati Sfruttavano i decreti flussi

Da ilfattoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodici persone sono state arrestate in seguito a un'operazione che ha portato alla scoperta di sfruttamenti ai danni di braccianti agricoli. Le autorità hanno accertato che alcuni lavoratori, provenienti da altri paesi, si trovavano in condizioni di schiavitù moderna. Le indagini hanno rivelato che gli sfruttatori avevano approfittato dei decreti flussi per reclutare e mantenere i lavoratori in condizioni di sfruttamento. L'operazione è partita dopo segnalazioni e verifiche sul campo.

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“Numerosi braccianti agricoli” ridotti “in condizione di moderna schiavitù “. È la motivazione per la quale dodici persone sono state arrestate all’alba del 18 maggio dai Carabinieri: sono ritenute responsabili a vario titolo di associazione a delinquete finalizzata alla tratta di persone, all’intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. L’indagine è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Potenza e le operazioni sono state condotte dai Carabinieri dei Reparti Operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando per la Tutela del Lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Le operazioni hanno smantellato una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei Decreti Flussi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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