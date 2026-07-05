Inchiesta escort e calciatori i titolari dell' agenzia MaDe | Etichette infamanti le ragazze non sono prostitute
I proprietari di un'agenzia di escort hanno dichiarato che le accuse contro le loro ragazze sono infamanti e ingiuste. Hanno affermato che le donne non sono prostitute e hanno criticato la gogna mediatica e le etichette negative che vengono loro attribuite prima di eventuali sentenze giudiziarie. I titolari hanno espresso il loro netto rifiuto al clamore mediatico che si è generato prima di eventuali processi ufficiali.
Basta con «le etichette infamanti», con le ragazze «giudicate» ed esposte a una gogna mediatica, con le «sentenze già scritte prime di un processo». Il «no» secco al clamore «prima ancora della pronuncia di un tribunale» arriva direttamente da Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, titolari dell'agenzia Ma.De di Cinisello Balsamo, agli arresti domiciliari da aprile scorso dopo essere finiti al centro dell'inchiesta sul presunto giro di escort e feste private organizzato tra Milano e Mykonos, secondo gli investigatori, dalla coppia, e rivolto a una clientela facoltosa, nella quale compaiono anche nomi del calcio professionistico.... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
Caso escort, interrogati i titolari dell'agenzia. Il legale: Distrutta la vita di due persone
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