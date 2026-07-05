Inchiesta escort e calciatori i titolari dell' agenzia MaDe | Etichette infamanti le ragazze non sono prostitute

Notizia in breve

I proprietari di un'agenzia di escort hanno dichiarato che le accuse contro le loro ragazze sono infamanti e ingiuste. Hanno affermato che le donne non sono prostitute e hanno criticato la gogna mediatica e le etichette negative che vengono loro attribuite prima di eventuali sentenze giudiziarie. I titolari hanno espresso il loro netto rifiuto al clamore mediatico che si è generato prima di eventuali processi ufficiali.