A 79 anni, Milly Moratti è tornata a sedere in Consiglio comunale, ricevendo gli applausi dei presenti. Conosciuta come ambientalista storica, è moglie dell’ex presidente di una squadra di calcio e cognata di un ex sindaco. Il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo tra i consiglieri e gli spettatori presenti. La sua presenza in aula rappresenta un ritorno significativo dopo un periodo di assenza.

A 79 anni torna in Consiglio comunale Emilia Bossi, meglio conosciuta come Milly Moratti, moglie dell’ex patron dell’Inter e cognata dell’ex sindaca Letizia Moratti. La storica ambientalista, in quanto prima dei non eletti, ha preso il posto del dem Bruno Ceccarelli che si è dimesso per motivi personali e professionali. Tra gli applausi dei consiglieri, Moratti è tornata lunedì a sedere tra gli scranni dell’Aula consiliare. Nessun discorso introduttivo, solo ringraziamenti ai colleghi che si sono avvicinati per stringerle la mano, tra loro anche la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi. Ad attenderla sull’uscio dell’Aula consiliare, il sindaco Beppe Sala che le ha dato il benvenuto a Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, Milly Moratti riprende posto in Consiglio comunale a 79 anni: il ritorno tra gli applausi della storica ambientalista

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