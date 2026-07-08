A 79 anni Milly Moratti torna in Consiglio | Non mi tiro indietro

Da ilgiornale.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A 79 anni, Milly Moratti è rientrata in Consiglio comunale, dichiarando di non voler rinunciare. La figura è nota per il suo impegno ambientalista e il suo passato politico, incluso il tentativo di candidatura come candidata sindaco dei Verdi. È sposata con un industriale nel settore petrolifero. La sua presenza nel Consiglio è stata ufficializzata di recente, senza ulteriori dettagli su modalità o motivazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La superambientalista sposata con il petroliere, emblema della Milano radical chic (all'ennesima potenza). Da candidata sindaco dei Verdi alle primarie del centrosinistra nel 2006 minacciò assessori e dirigenti di rimpiazzare le auto con le «bici blu», ma incassò il 5,6% dei voti e continuò a pedalare da sola da Palazzo Marino a casa, nel Quadrilatero. A 79 anni, Milly Bossi Moratti, moglie dell'ex patron dell'Inter e della Saras Massimo, torna in Consiglio per il rush finale del sindaco Beppe Sala, e chissà che non si riveli ancora una spina nel fianco. Non è un mistero che Sala abbia cercato di evitare il suo ritorno già la scorsa estate.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

a 79 anni milly moratti torna in consiglio non mi tiro indietro
© Ilgiornale.it - A 79 anni Milly Moratti torna in Consiglio: "Non mi tiro indietro"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La Biblioteca Leopardi torna indietro di 500 anni e svela un affresco del XVI secoloDurante un intervento di restauro, è stato scoperto un affresco del XVI secolo nascosto dietro le pareti della Biblioteca Leopardi.

Schlein: ‘Dopo anni abbiamo riunito il campo progressista, ora non si torna più indietro’La segretaria del Partito Democratico ha annunciato che, dopo anni, il campo progressista si è riunito di nuovo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web