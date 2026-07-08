A 79 anni, Milly Moratti è rientrata in Consiglio comunale, dichiarando di non voler rinunciare. La figura è nota per il suo impegno ambientalista e il suo passato politico, incluso il tentativo di candidatura come candidata sindaco dei Verdi. È sposata con un industriale nel settore petrolifero. La sua presenza nel Consiglio è stata ufficializzata di recente, senza ulteriori dettagli su modalità o motivazioni.

La superambientalista sposata con il petroliere, emblema della Milano radical chic (all'ennesima potenza). Da candidata sindaco dei Verdi alle primarie del centrosinistra nel 2006 minacciò assessori e dirigenti di rimpiazzare le auto con le «bici blu», ma incassò il 5,6% dei voti e continuò a pedalare da sola da Palazzo Marino a casa, nel Quadrilatero. A 79 anni, Milly Bossi Moratti, moglie dell'ex patron dell'Inter e della Saras Massimo, torna in Consiglio per il rush finale del sindaco Beppe Sala, e chissà che non si riveli ancora una spina nel fianco. Non è un mistero che Sala abbia cercato di evitare il suo ritorno già la scorsa estate.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A 79 anni Milly Moratti torna in Consiglio: "Non mi tiro indietro"

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