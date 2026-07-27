milano milly moratti torna in consiglio comunale a 79 anni

A Milano, Milly Moratti, conosciuta anche come Emilia Bossi, è rientrata in Consiglio comunale all'età di 79 anni. È la moglie dell'ex presidente dell'Inter e cognata dell'ex sindaca. La sua presenza in consiglio è stata annunciata il 27 luglio.

Milano, 27 lug – A 79 anni torna in Consiglio comunale a Milano Emilia Bossi, meglio conosciuta come Milly Moratti, moglie dell' ex patron dell'Inter Massimo e cognata dell'ex sindaca, Letizia Moratti. La consigliera è infatti la prima dei non eletti del Pd ed entra in Consiglio dopo le dimissioni di Bruno Ceccarelli. A darle il benvenuto in aula è stato anche il sindaco Beppe Sala che l'ha accolta in aula, tra gli applausi dei colleghi. Laureata in Fisica teorica alla Statale di Milano Milly Moratti è stata anche presidente di Emergency. Per lei è un ritorno nella politica milanese: nel 2001 e nel 2006 si era candidata alle primarie del centrosinistra e poi era stata eletta consigliera di opposizione in consiglio quando i sindaci erano Gabriele Albertini e la cognata Letizia Moratti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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