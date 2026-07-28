Milano incendio all’isola ecologica di Novate | c’è un ferito
Un incendio si è sviluppato questa mattina all’isola ecologica di Novate Milanese, in via Fratelli Beltrami 54. Le fiamme sono state segnalate alle 5 e sono state affrontate da 12 squadre di vigili del fuoco con circa 35 operatori. Il rogo ha interessato una parte significativa dell’impianto, causando un ferito tra i presenti. Nessun dettaglio è stato fornito sulle cause dell’incendio.
Un incendio è divampato questa mattina nell ’isola ecologica A2A di Novate Milanese, in via Fratelli Beltrami 54. Le fiamme hanno impegnato dalle 5 i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, intervenuti con 12 squadre e circa 35 operatori per contenere il rogo che ha interessato una parte rilevante dell’impianto. Un operaio è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’incendio ha coinvolto principalmente rotoballe di carta. I tecnici di Arpa Lombardia, intervenuti sul post o per i rilievi ambientali, non avrebbero riscontrato al momento la presenza di sostanze inquinanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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NOVATE MILANESE, INCENDIO IN ISOLA ECOLOGICA
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