Ha già in mano la busta gialla con l’inconfondibile logo. Attraversa la strada, i binari del tram 9, si ferma davanti alle transenne, ma ancora non può entrare nella rinnovata Esselunga di viale Piave. Dentro e fuori dal negozio si preparano gli ultimi ritocchi. Angelo, un domestico che lavora per due signore anziane del quartiere, si aspettava che la riapertura della storica Esselunga fosse lunedì. «Ero pronto ad andare all’attacco», scherza. E invece sarà mercoledì 29 luglio il taglio del nastro con il sindaco Beppe Sala. Nel frattempo una residente, Alice, scatta una fotografia all’insegna. «Stiamo aspettando come se fosse Natale. Sono nata che già c’era questa Esselunga, ma non è la prima in assoluto», dice la donna indicando in direzione della sede «originale», in viale Regina Giovanna. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, il restyling della storica Esselunga di viale Piave: riapre mercoledì. «Qui veniva ogni sabato il patron Caprotti»

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