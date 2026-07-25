Restyling di Viale della Vittoria Il comitato sfida la Giunta

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il comitato contrario al restyling di Viale della Vittoria ha raccolto 2.500 firme e ha organizzato un’assemblea pubblica per contestare il progetto della Giunta. La questione riguarda il futuro dell’area, con i cittadini che si oppongono alle modifiche proposte. La tensione tra il comitato e l’amministrazione rimane alta, mentre non sono stati ancora definiti i prossimi passi ufficiali.

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Tensione irrisolta sul futuro del Viale della Vittoria. Dopo le 2.500 firme raccolte e l’assemblea pubblica contro il restyling pensato dalla Giunta, il comitato "dei Cittadini di Jesi" passa al setaccio le rassicurazioni fornite dall’Amministrazione comunale e rilancia il confronto, annunciando la pubblicazione di un documento di analisi dettagliato. A detta dei residenti, le risposte fornite da Piazza Indipendenza ai 39 quesiti presentati sul masterplan non scioglierebbero affatto i dubbi. "Dall’analisi emerge che il documento trasmesso dall’Amministrazione non fornisce i chiarimenti richiesti – evidenziano dal comitato –. Molte risposte si limitano a richiamare atti già pubblicati o rinviano alle successive fasi di progettazione, mentre numerosi quesiti rimangono privi di riscontro puntuale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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