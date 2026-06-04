Jesi il restyling del viale della Vittoria oggi al centro dell' assemblea del comitato

Oggi si è tenuta un'assemblea del comitato dedicata al restyling del viale della Vittoria a Jesi. L'incontro ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, discutendo sul progetto di riqualificazione dell'arteria principale. Non sono stati forniti dettagli tecnici, ma si è parlato di un intervento che potrebbe modificare significativamente l’aspetto e la fruibilità della strada. La discussione si è concentrata sulle possibili ricadute in termini di viabilità e vivibilità urbana.

Jesi (Ancona), 4 giugno 2026 – Un momento di snodo cruciale per il futuro dell'assetto urbano, della viabilità e della stessa vivibilità di una delle arterie più importanti e storiche della città. Entra nel vivo il percorso di informazione e confronto promosso dal Comitato dei Cittadini di Jesi sul destino di Viale della Vittoria. L’appuntamento, attesissimo da residenti, commercianti e semplici frequentatori della zona, è fissato per stasera ore 21:15, presso la Sala della ex II Circoscrizione San Francesco. Per l'occasione, il Comitato ha definito un programma strutturato nei minimi dettagli per garantire la massima trasparenza e favorire un dibattito che si preannuncia tanto aperto quanto partecipato tra la cittadinanza, le istituzioni locali, le categorie economiche e i tecnici del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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