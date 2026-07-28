Milano collana d’oro da quasi 3mila euro strappata a una turista in via Torino | arrestato l’ultimo rapinatore fuggito dopo il colpo

Notizia in breve

La Polizia di Milano ha arrestato l’ultimo dei rapinatori coinvolti in una rapina avvenuta il 5 giugno in via Torino, durante la quale una turista è stata derubata di una collana d’oro dal valore di circa 3.000 euro. L’individuazione e l’arresto sono stati effettuati dopo indagini che hanno portato alla cattura di uno dei sospetti che si era dato alla fuga subito dopo il colpo.