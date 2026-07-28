Milano collana d’oro da quasi 3mila euro strappata a una turista in via Torino | arrestato l’ultimo rapinatore fuggito dopo il colpo
La Polizia di Milano ha arrestato l’ultimo dei rapinatori coinvolti in una rapina avvenuta il 5 giugno in via Torino, durante la quale una turista è stata derubata di una collana d’oro dal valore di circa 3.000 euro. L’individuazione e l’arresto sono stati effettuati dopo indagini che hanno portato alla cattura di uno dei sospetti che si era dato alla fuga subito dopo il colpo.
Milano, 28 luglio 2026 – L a Polizia di Stato di Milano, a seguito della rapina pluriaggravata commessa la sera del 5 giugno 2026 in via Torino ai danni di una coppia di turisti, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di un cittadino egiziano di 24 anni, gravemente indiziato di aver preso parte alla rapina e di essere stato l 'autore materiale dello strappo della collana in oro sottratta alla vittima. La coppia di turisti. Le indagini, svolte dagli agenti del Commissariato Centro, costituisce lo sviluppo dell'intervento effettuato dagli stessi poliziotti la sera del 5... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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