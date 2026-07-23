Un uomo è stato arrestato a Porta Capuana dopo aver strappato una collana a una turista, che ha riportato alcune lesioni. Durante l’intervento della Polizia locale nella stessa zona, un agente e un familiare della vittima sono rimasti feriti. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

La donna ha riportato alcune lesioni. Durante l’intervento della Polizia locale nella zona di Porta Capuana, a Napoli, sarebbero rimasti feriti anche un agente e un familiare della vittima. Avrebbe strappato una collana d’oro dal collo di una turista, provocandole alcune lesioni. È accaduto nella zona di Porta Capuana, a Napoli, dove un uomo è stato arrestato dagli agenti della Polizia locale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe reagito anche al tentativo degli operatori di fermarlo, causando lesioni a un agente e aggredendo un familiare della vittima. L’attività investigativa condotta dalla Polizia giudiziaria della Polizia locale ha consentito di ricostruire le diverse fasi dell’episodio. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Porta Capuana, collana strappata a una turista: arrestato un uomo

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