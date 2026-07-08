A Legnano, una donna di 36 anni è stata vittima di un furto con strappo in strada, durante il quale le è stata sottratta una collana. È il secondo episodio simile registrato nella zona nelle ultime settimane, dopo numerose segnalazioni di altri furti con le stesse modalità. Le forze dell’ordine sono state chiamate a intervenire in più occasioni, ma i furti continuano a verificarsi frequentemente.

Legnano (Milano) – Ancora un furto con strappo a Legnano, l’ennesimo dopo le tante segnalazioni e, in alcuni casi, gli interventi delle forze dell’ordine nelle ultime settimane. Il furto si è consumato questa volta in via Madonnina del Grappa, vittima una donna di 36 ann i con l’unica colpa d’avere al collo una collana d’oro ben visibile. Un individuo, di circa vent’anni d’età, ha notato la collana e dopo essersi avvicinato alla donna gliel’ha strappata per poi darsi alla fuga a piedi. La donna ha presentato denuncia ai Carabinieri. Solo un paio di giorni prima i carabinieri della Radiomobile di Legnano avevano arrestato un cittadino... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, nuovo colpo in strada: strappata la collana a una 36enne

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