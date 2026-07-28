Milano bruciano i rifiuti alla piattaforma ecologica di Novate | densa colonna di fumo

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese, producendo una colonna di fumo nero molto densa. Le fiamme hanno coinvolto rifiuti stoccati all’interno della struttura, visibili anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e spegnere il rogo. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni a strutture vicine.