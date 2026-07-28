Milano bruciano i rifiuti alla piattaforma ecologica di Novate | densa colonna di fumo

Da tgcom24.mediaset.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese, producendo una colonna di fumo nero molto densa. Le fiamme hanno coinvolto rifiuti stoccati all’interno della struttura, visibili anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e spegnere il rogo. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni a strutture vicine.

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Un vasto incendio è divampato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese nella mattinata del 28 luglio. Dal rogo è originata una fitta colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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