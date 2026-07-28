Incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese | alta colonna di fumo nero visibile anche dai comuni vicini

Alle prime luci dell’alba di martedì 28 luglio, si è sviluppato un incendio nella piattaforma ecologica di via Fratelli Beltrami a Novate Milanese. Una grande colonna di fumo nero si è sollevata dall’area, visibile anche dai comuni limitrofi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle cause dell’incendio o sui danni.

Paura all’alba di oggi, martedì 28 luglio, a Novate Milanese, dove un violento incendio è divampato all’interno della piattaforma ecologica di A2A in via Fratelli Beltrami 54. Le fiamme hanno interessato l’area di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile anche da diversi comuni dell’hinterland milanese. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 5 del mattino. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano, impegnate con cinque mezzi nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Un uomo ferito in modo lieve. Durante l’emergenza un uomo di 54 anni, che sarebbe il custode dell’impianto, ha riportato lievi ustioni. 🔗 Leggi su Funweek.it

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